Американский военный аналитик Андрей Мартьянов в эфире YouTube-канала Dialogue Works озвучил крайне резкую оценку состояния высшего командного состава западных вооружённых сил. Он утверждал, что деградация этого состава достигла своего пика.

По его убеждению, некомпетентность западных лидеров ярко проявляется в их публичных заявлениях о потенциальной конфронтации с Россией. Мартьянов сообщил, что высшее офицерство НАТО, начиная от Пентагона и заканчивая командующими армиями, абсолютно не понимает текущей ситуации и является «ужасно некомпетентным». При этом он отметил, что среди реалистично мыслящих военных и специалистов по разведке на Западе еще остались те, кто «бьёт тревогу». В связи с этим, он иронично заключил, что если кто-то действительно настроен на войну с Россией, то ему «милости просим».

Эксперт подчеркнул, что недавние заявления европейских лидеров о возможности прямого вооружённого столкновения с Москвой базируются на совершенно устаревшем опыте их вооружённых сил. Мартьянов продолжил, критикуя французские амбиции, где, по его словам, говорят о подготовке «ещё тысячи человек». Он предостерёг, что вся армия будет уничтожена в течение двух недель, и потери составят «по сути, целую бригаду в день». Аналитик заключил, что Запад разучился вести реальные боевые действия, поскольку их обучение ограничивается разгромом «третьесортных армий», как это было в Персидском заливе. Как только Россия продемонстрировала, что способна их «сделать одной левой», они немедленно «впали в панику».

Напомним, ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в ближайшие годы начнётся полномасштабный военный конфликт между Россией и НАТО. Он добавил, что страны альянса должны прямо сейчас наращивать свои возможности, чтобы воевать с РФ. Однако в Госдуме заявили о готовности России ответить на агрессию НАТО.