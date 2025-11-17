Россия и США
17 ноября, 10:33

В Госдуме заявили о готовности России ответить на агрессию НАТО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vitalii Vodolazskyi

Заявления представителей НАТО о потенциальном военном конфликте с Россией подтверждают агрессивный характер альянса, а не его оборонительную миссию, подчеркнул депутат Госдумы Юрий Швыткин, комментируя слова министра обороны Германии Бориса Писториуса о риске столкновения в ближайшие годы.

По словам парламентария, Россия не стремится к конфронтации с НАТО, однако готова дать асимметричный ответ на любые угрозы. Он напомнил, что члены военного блока уже фактически участвуют в украинском конфликте через поставки вооружений и отправку наёмников.

«При этом наша страна способна отразить угрозу со стороны любого противника. Мы никогда не стремились к войне, но всегда готовы ответить на агрессию», — отметил собеседник «Ленты.ру».

Напомним, ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в ближайшие годы начнётся полномасштабный военный конфликт между Россией и НАТО. Он добавил, что страны альянса должны прямо сейчас наращивать свои возможности, чтобы воевать с РФ.

