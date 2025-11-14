Европейские политики и военные всё чаще говорят о неизбежности прямого столкновения с Россией в ближайшие годы. По мнению экспертов, НАТО рассматривает три основных сценария: захват Калининградской области, атаку на Приднестровье и наступление с территории Финляндии.

РИАМО приводит оценку военного аналитика Александра Зимовского, по мнению которого в альянсе уверены: Россия не применит ядерное оружие при ограниченном захвате своих территорий. Однако другой эксперт Алексей Леонков предупреждает, что ответный удар может быть сокрушительным: ядерный арсенал России может превратить в безжизненную пустыню даже такую крупную страну как Франция.

Ранее отставной генерал НАТО Марко Бертолини подтвердил, что альянс не способен нанести России стратегическое поражение, а сам оказался под угрозой из-за вовлечения в украинский конфликт. Он отметил, что даже администрация Трампа осознала тупиковость эскалации, в то время как отдельные европейские страны продолжают придерживаться нереалистичных целей в отношении Москвы.