Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 ноября, 14:07

Эксперты оценили вероятность войны России с НАТО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Adam Radosavljevic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Adam Radosavljevic

Европейские политики и военные всё чаще говорят о неизбежности прямого столкновения с Россией в ближайшие годы. По мнению экспертов, НАТО рассматривает три основных сценария: захват Калининградской области, атаку на Приднестровье и наступление с территории Финляндии.

РИАМО приводит оценку военного аналитика Александра Зимовского, по мнению которого в альянсе уверены: Россия не применит ядерное оружие при ограниченном захвате своих территорий. Однако другой эксперт Алексей Леонков предупреждает, что ответный удар может быть сокрушительным: ядерный арсенал России может превратить в безжизненную пустыню даже такую крупную страну как Франция.

Восемь стран НАТО подписали протокол о военной мобильности
Восемь стран НАТО подписали протокол о военной мобильности

Ранее отставной генерал НАТО Марко Бертолини подтвердил, что альянс не способен нанести России стратегическое поражение, а сам оказался под угрозой из-за вовлечения в украинский конфликт. Он отметил, что даже администрация Трампа осознала тупиковость эскалации, в то время как отдельные европейские страны продолжают придерживаться нереалистичных целей в отношении Москвы.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • ЕС
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar