Восемь стран НАТО подписали протокол о военной мобильности

Восемь стран Североатлантического альянса заключили важное соглашение о создании специальных коридоров военной мобильности. Инициатива, о которой сообщило министерство обороны Литвы, охватит весь регион Центральной и Северной Европы едиными стандартами.

Участниками договора стали Бельгия, Германия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Польша, Словакия и Чехия. Проект расширит уже существующий коридор между Нидерландами, Германией и Польшей, добавив западное направление через Бельгию и Люксембург, а также восточное — через Литву, Чехию и Словакию.

Проект создания «мобильного региона» предусматривает комплексные меры по упрощению переброски войск. Планируется унификация правил пересечения границ, организация совместного контроля транспортных средств, налаживание эффективного обмена информацией и синхронное развитие военной инфраструктуры. Это позволит странам-участницам оперативно реагировать на потенциальные угрозы.

Министр обороны Литвы Робертас Каунас подчеркнул, что бесперебойная военная мобильность является национальным приоритетом Литвы и укрепляет восточный фланг НАТО.

