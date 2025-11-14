Россия и США
14 ноября, 08:31

Восемь стран НАТО подписали протокол о военной мобильности

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Barkov

Восемь стран Североатлантического альянса заключили важное соглашение о создании специальных коридоров военной мобильности. Инициатива, о которой сообщило министерство обороны Литвы, охватит весь регион Центральной и Северной Европы едиными стандартами.

Участниками договора стали Бельгия, Германия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Польша, Словакия и Чехия. Проект расширит уже существующий коридор между Нидерландами, Германией и Польшей, добавив западное направление через Бельгию и Люксембург, а также восточное — через Литву, Чехию и Словакию.

Проект создания «мобильного региона» предусматривает комплексные меры по упрощению переброски войск. Планируется унификация правил пересечения границ, организация совместного контроля транспортных средств, налаживание эффективного обмена информацией и синхронное развитие военной инфраструктуры. Это позволит странам-участницам оперативно реагировать на потенциальные угрозы.

Министр обороны Литвы Робертас Каунас подчеркнул, что бесперебойная военная мобильность является национальным приоритетом Литвы и укрепляет восточный фланг НАТО.

Песков: В Кремле видят приготовления Европы к войне с Россией
Как сообщалось ранее, ЕС готовится к созданию специализированного учреждения, ориентированного на «демократическую устойчивость». Цель центра – противостоять предполагаемым дезинформационным кампаниям России, Китая и других стран. The Guardian отмечает, что идея принадлежит главе ЕС Урсуле фон дер Ляйен.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Алиса Хуссаин
