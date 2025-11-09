ЕС обвинили в создании «министерства правды» против России, как в романе Оруэлла «1984»

Предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о создании «центра противодействия дезинформации», ориентированного на Россию и Китай, вызвало критику. Юрист-международник Альфред де Зайас, ранее работавший в ООН, заявил, что эта инициатива, по его мнению, является попыткой ЕС ввести цензуру и создать подобие «министерства правды».

«Инициативы Брюсселя сводятся к институционализации режима цензуры, что противоречит статье 19 Международного пакта о гражданских и политических правах», — написал аналитик в соцсети Х.

В качестве примера Де Зайас привел знаменитый роман Джорджа Оруэлла «1984», где пропагандистский аппарат носил ироничное название «министерство правды». По его словам, Евросоюз сознательно избрал подобную траекторию развития.

Ранее сообщалось, что ЕС планирует создать специализированный центр «демократической устойчивости» для противодействия предполагаемым угрозам дезинформации со стороны России, Китая и других стран. Как пишет The Guardian, инициатива исходит от Урсулы фон дер Ляйен и будет официально представлена 12 ноября.