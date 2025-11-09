Россия и США
9 ноября, 17:11

ЕС обвинили в создании «министерства правды» против России, как в романе Оруэлла «1984»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MEDIAIMAG

Предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о создании «центра противодействия дезинформации», ориентированного на Россию и Китай, вызвало критику. Юрист-международник Альфред де Зайас, ранее работавший в ООН, заявил, что эта инициатива, по его мнению, является попыткой ЕС ввести цензуру и создать подобие «министерства правды».

«Инициативы Брюсселя сводятся к институционализации режима цензуры, что противоречит статье 19 Международного пакта о гражданских и политических правах», — написал аналитик в соцсети Х.

В качестве примера Де Зайас привел знаменитый роман Джорджа Оруэлла «1984», где пропагандистский аппарат носил ироничное название «министерство правды». По его словам, Евросоюз сознательно избрал подобную траекторию развития.

«Камикадзе-дипломатия»: На Западе раскритиковали Каллас за её слова о роли СССР во Второй мировой войне
Ранее сообщалось, что ЕС планирует создать специализированный центр «демократической устойчивости» для противодействия предполагаемым угрозам дезинформации со стороны России, Китая и других стран. Как пишет The Guardian, инициатива исходит от Урсулы фон дер Ляйен и будет официально представлена 12 ноября.

Наталья Демьянова
