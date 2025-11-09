Глава европейской дипламатической службы Кая Каллая поставила под сомнение роль СССР в победе над нацистами и Японией в ходе Второй мировой войны. Её высказывание прокомметировал депутат Европарламента Фабио Де Мазию. Об этом сообщило издание Berliner Zeitung.

«Каллас в своём ответе не в состоянии упомянуть о гибели 27 млн советских граждан, среди которых было много украинцев. Она является «дипломатической катастрофой» и наносит вред интересам Европы», — говорится в материале.

В ответе Кая Каллас подчеркнула мужество китайского народа и его роль в окончании войны, но полностью опустила вклад СССР: ни слова о Сталинградской битве, освобождении Европы Красной армией или более чем 27 млн погибших советских граждан. Вместо этого она обвинила Россию в манипуляциях историей и провела параллели с украинским конфликтом. Де Мази назвал этот подход «камикадзе-дипломатией», отметив, что подобные заявления наносят ущерб интересам Европы и демонстрируют поразительный взгляд на историю.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп на Американском бизнес-форуме заявил о победе Соединённых Штатов в обеих мировых войнах, при этом не упомянув о значительном вкладе Советского Союза в разгром нацистской Германии. Трамп подчеркнул, что Штаты никогда не проигрывали войны, хотя иногда «не воюют ради победы».