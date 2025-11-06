Россия и США
5 ноября, 21:24

Трамп приписал США победы в двух мировых войнах и промолчал про СССР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Дональд Трамп, выступая на Американском бизнес-форуме, заявил, что Соединённые Штаты одержали победу в обеих мировых войнах. При этом он не упомянул о значительной роли Советского Союза в разгроме нацистской Германии.

«Мы выиграли Первую мировую войну. Мы выиграли Вторую мировую войну. Мы выиграли всё между ними и всё до этого», — сказал Трамп.

Глава Белого дома также добавил, что США никогда не проигрывали войн, однако иногда «не воюют ради победы».

Ранее Дональд Трамп неоднократно присваивал победу во Второй мировой США. В мае, выступая перед военными в Катаре, он заявил, что именно Штаты выиграли Вторую мировую войну, а остальные страны лишь «помогали». Меньше двух недель спустя американский лидер был в военной академии Вест-Пойнт, где заявил, что именно США он считает главным победителем в войне, несмотря на колоссальные потери Красной армии. В июне Трамп снова сказал, что Советский Союз «помог» США выиграть Вторую мировую. В свою очередь, президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал необходимость отстаивать правду о Второй мировой войне и роли СССР в победе над нацизмом, в связи с участившимися попытками Запада переписать историю.

