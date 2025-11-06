Трамп приписал США победы в двух мировых войнах и промолчал про СССР

Дональд Трамп, выступая на Американском бизнес-форуме, заявил, что Соединённые Штаты одержали победу в обеих мировых войнах. При этом он не упомянул о значительной роли Советского Союза в разгроме нацистской Германии.

«Мы выиграли Первую мировую войну. Мы выиграли Вторую мировую войну. Мы выиграли всё между ними и всё до этого», — сказал Трамп.

Глава Белого дома также добавил, что США никогда не проигрывали войн, однако иногда «не воюют ради победы».