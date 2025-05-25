Трамп вновь заявил о ключевой роли США в победе во Второй мировой войне
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ noamgalai
Президент США Дональд Трамп вновь подчеркнул, что Соединённые Штаты сыграли решающую роль в победе во Второй мировой войне. Выступая в военной академии Вест-Пойнт, он рассказал о беседах с мировыми лидерами, которые, по его словам, отмечали вклад Америки в разгром нацизма.
«Я имел честь разговаривать с лидерами многих стран. Они говорили: «Сэр, сегодня мы празднуем победу во Второй мировой войне», — заявил хозяин Белого дома.
Республиканец добавил, что некоторые страны получили от США значительную поддержку, что, по его мнению, стало ключевым фактором успеха. По словам Трампа, Красная армия понесла огромные потери — «51 миллион человек», но именно США он считает главным победителем в войне.
Эти заявления вызвали дискуссии, так как исторически Советский Союз внёс огромный вклад в победу и сыграл ключевую роль в разгроме нацистской Германии.
Ранее президент России Владимир Путин призвал сохранять историческую правду о Второй мировой войне и активно противостоять любым проявлениям расизма, ксенофобии и агрессивной политики. В своём обращении к участникам Международной научной конференции, приуроченной ко Дню спасения и освобождения, российский лидер подчеркнул важность этой задачи как для нынешнего, так и для будущих поколений.