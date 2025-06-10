Путин: Россия должна жёстко отстаивать правду о Второй мировой войне и роли СССР

Россия должна жёстко отстаивать правду о Второй мировой войне из-за попыток Запада переписать историю. Никто в Европе и США не должен забывать о великой роли Советского союза в разгроме нацизма. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин во время совещания с членами Совбеза РФ в режиме видеоконференции.

«Вновь обращаю внимание: мы должны и впредь в любой ситуации жёстко отстаивать историческую правду о событиях Второй мировой войны, о той решающей роли, которую сыграл наш народ в разгроме нацизма», — подчеркнул глава государства.