Советские разведчики смогли вовремя рассекретить замысел британского премьер-министра Уинстона Черчилля по атаке на СССР, благодаря чему маршал Георгий Жуков успел принять превентивные меры. Об этом рассказал РИА «Новости» научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

«Весной 1945 года Уинстон Черчилль приказал своим начальникам штабов разработать план нападения на Советский Союз и разгрома советских войск в Германии и в Европе под кодовым названием «Немыслимое», — пояснил историк.

Сорвать планы британцем удалось благодаря грамотным действиям Группы советских оккупационных войск в Германии (ГСОВГ). Мягков не исключил, что если бы не умелые действия советской разведки, то Советскому Союзу было бы не избежать новой атаки со стороны Запада сразу после завершения Великой Отечественной войны. Наступление на СССР планировалось начать 1 июля 1945 года, но наши разведчики успели предупредить Москву о готовящейся агрессии.

После получения информации Жуков тут же отдал приказ о передислокации ГСОВГ, сформированной 10 июня на базе 1-го и 2-го Белорусских и 1-го Украинского фронтов. Советские военнослужащие в короткий срок заняли оборонительные позиции в восточной части Германии и соседних странах. Лондон догадался, что СССР в курсе планирующейся атаки и увидел хорошую подготовку Красной Армии к отражению удара.

Позже ГСВГ отказалась в названии от статуса «оккупационной» и перешла в режим обеспечения безопасности на континенте на протяжении последующих десятилетий. Численность группировки доходила до полутора миллионов солдат. Именно ГСВГ обеспечила спокойствие на советских границах сразу после Второй мировой. Наши бойцы никогда не вели себя агрессивно, напомнил Мягков. Солдаты СССР помогали простым немцам вернуться к повседневной жизни, восстанавливали дома, подвозили гуманитарную помощь и даже участвовали в сельхозработах.

ГСВНГ прекратила свою деятельность при Михаиле Горбачёве. Мягков уверен, что приказ советского руководства о выводе наших войск из Германии является предательством интересов страны. При этом у немцев осталось имущество СССР на 30 миллиардов долларов, Горбачёв «всем всё простил». Берлин возместил Москве лишь 380 миллионов, сославшись, что советские солдаты якобы нанесли вред экологии.