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5 мая, 08:04

Найденная под Артёмовском медаль «За отвагу» вернулась потомкам Героя ВОВ

Боец РФ нашёл медаль ветерана Великой Отечественной на позициях в Артёмовске

ВС РФ на позициях. Обложка © ТАСС / Александр Река

ВС РФ на позициях. Обложка © ТАСС / Александр Река

Российские военнослужащие нашли медаль «За отвагу», утерянную ветераном Великой Отечественной войны. Награда лежала в земле и попалась на глаза солдатам, когда они оборудовали позиции под Артёмовском в ДНР. Историей поделился в эфире «Россия 24» военнослужащий с позывным Всадник.

Найденная медаль ветерана ВОВ. Фото © vesti.ru

Найденная медаль ветерана ВОВ. Фото © vesti.ru

«Медаль эта была найдена при оборудовании одной из позиций подготовки к наступлению на Часов Яр. Эта медаль принадлежала одному из участников ещё той войны, дело которой мы продолжаем. Она была сразу передана командованию, затем попала в военно-политический отдел бригады», — пояснил он.

Боец добавил, что готовился с товарищами к наступлению на Часов Яр и копал окопы. На небольшой глубине и была найдена медаль. Судя по всему, награда потерялась много лет назад. Удалось установить, что она принадлежит красноармейцу Никите Прокофьевичу Орлу. Позже командование части смогло разыскать потомков ветерана. Сейчас они проживают в Новосибирске. Семья поблагодарила российских военных и призналась, что у их прадеда было много наград, он доблестно сражался с фашистами и его подвиги бережно хранят в памяти дети и внуки.

Утерянная медаль «За отвагу» из тамбовского леса вернулась в семью фронтовика спустя 80 лет
Утерянная медаль «За отвагу» из тамбовского леса вернулась в семью фронтовика спустя 80 лет

Ранее Life.ru писал, что ветеран Великой Отечественной войны Александр Золотов из подмосковной Балашихи получил медаль в честь 80-летия Победы. На фронте он дважды оказывался на волосок от гибели. Во время боёв за Родину Александр лишился слуха на одно ухо, но, несмотря на это, продолжал службу и встретил День Победы в звании командира батареи.

Татьяна Миссуми
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