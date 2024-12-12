Утерянная медаль «За отвагу» из тамбовского леса вернулась в семью фронтовика спустя 80 лет
Семье фронтовика вернули медаль «За отвагу», пролежавшую в лесу более полувека
Сапёр Фёдор Смагин и его медаль «За отвагу». Фото © aif.ru
Родственникам сапёра Фёдора Смагина передали медаль «За отвагу», которая считалась утерянной. Фронтовую награду случайно нашли в тамбовском лесу, где она пролежала более полувека. Участник Великой Отечественной войны мог её потерять после возвращения домой или во время каких-то работ в лесу, пишет aif.ru.
Родственники Фёдора Смагина. Фото © aif.ru
Специалистам благодаря индивидуальному номеру на медали удалось установить, кому она принадлежала. Родственников Фёдора Смагина 1911 года рождения удалось отыскать в Москве. Сейчас у солдата 18 внуков, 25 правнуков и 10 праправнуков. Для них возвращение медали — радостное событие, поскольку в семью вернулась память о фронтовике.
«Возвращение медали в семью солдата — очень трогательное и важное событие. И для его близких, и в жизни нашего издания: не каждый день такое случается. Огромное спасибо Фёдору Смагину, защитнику нашей страны, одному из героев Великой Отечественной войны», — сказал главный редактор ИД «Аргументы и факты» Михаил Чкаников, передавший награду родным солдата.
В таком виде награду вручили родным. Фото © aif.ru
Ранее Life.ru рассказывал об аналогичном случае. Житель Барнаула случайно нашёл в траве медаль «За боевые заслуги» и два года искал родственников ветерана ВОВ. Криминалисты помогли определить номер медали, который было сложно прочитать. Оказалось, что она принадлежит Ивану Смирнову, который освобождал Белоруссию, Украину и участвовал в сражениях под Москвой. Через соцсети удалось найти близких ветерана и вернуть им реликвию.