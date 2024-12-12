Утерянная медаль «За отвагу» из тамбовского леса вернулась в семью фронтовика спустя 80 лет

Родственникам сапёра Фёдора Смагина передали медаль «За отвагу», которая считалась утерянной. Фронтовую награду случайно нашли в тамбовском лесу, где она пролежала более полувека. Участник Великой Отечественной войны мог её потерять после возвращения домой или во время каких-то работ в лесу, пишет aif.ru.

Родственники Фёдора Смагина. Фото © aif.ru

Специалистам благодаря индивидуальному номеру на медали удалось установить, кому она принадлежала. Родственников Фёдора Смагина 1911 года рождения удалось отыскать в Москве. Сейчас у солдата 18 внуков, 25 правнуков и 10 праправнуков. Для них возвращение медали — радостное событие, поскольку в семью вернулась память о фронтовике.

«Возвращение медали в семью солдата — очень трогательное и важное событие. И для его близких, и в жизни нашего издания: не каждый день такое случается. Огромное спасибо Фёдору Смагину, защитнику нашей страны, одному из героев Великой Отечественной войны», — сказал главный редактор ИД «Аргументы и факты» Михаил Чкаников, передавший награду родным солдата.

В таком виде награду вручили родным. Фото © aif.ru