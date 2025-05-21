«Вернём героям имена»: Учёные-антропологи восстановят облик бойцов, павших в годы ВОВ
Издательство «АиФ» запустило акцию «Вернём героям имена»
Специалист восстанавливает облик солдата ВОВ. Обложка © aif.ru / Дмитрий Писаренко
Издательство «Аргументы и Факты» начало акцию «Вернём героям имена» по восстановлению облика бойцов, павших в годы Великой Ответственной войны (ВОВ). В частности, журналисты рассказывают о работе учёных-антропологов, занимающихся восстановлением внешности на основе останков, эксгумированных поисковыми отрядами.
Облик погибшего солдата времён ВОВ. Фото © Институт этнологии и антропологии РАН
Изучая останки солдат, специалисты создают их прижизненные портреты. Имена бойцов неизвестны, медальоны у них встречаются очень редко. Однако если удаётся восстановить портрет бойца, появляется шанс на его опознание. На сегодняшний день экспертная группа под руководством доктора исторических наук Елизаветы Веселовской уже восстановила образы 40 погибших бойцов. В шести случаях удалось установить их имена. За 2025 год планируется создать ещё 20 портретов неизвестных героев.
Специалист восстанавливает облик солдата ВОВ. Фото © aif.ru / Дмитрий Писаренко
Еженедельник решил поддержать работу учёных. Планируется регулярно публиковать портреты воинов, чей внешний облик восстановлен, но имена остаются неизвестными. Редакторы aif.ru надеются, что читатели смогут узнать в них свих родственников и свяжутся с издательством. Информация будет передана специалистам для проведения экспертизы.
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