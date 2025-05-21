«Вернём героям имена»: Учёные-антропологи восстановят облик бойцов, павших в годы ВОВ

Издательство «Аргументы и Факты» начало акцию «Вернём героям имена» по восстановлению облика бойцов, павших в годы Великой Ответственной войны (ВОВ). В частности, журналисты рассказывают о работе учёных-антропологов, занимающихся восстановлением внешности на основе останков, эксгумированных поисковыми отрядами.

Изучая останки солдат, специалисты создают их прижизненные портреты. Имена бойцов неизвестны, медальоны у них встречаются очень редко. Однако если удаётся восстановить портрет бойца, появляется шанс на его опознание. На сегодняшний день экспертная группа под руководством доктора исторических наук Елизаветы Веселовской уже восстановила образы 40 погибших бойцов. В шести случаях удалось установить их имена. За 2025 год планируется создать ещё 20 портретов неизвестных героев.