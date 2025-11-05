Россия и США
5 ноября, 20:51

Трамп в годовщину победы на выборах назвал США лидером по ядерной мощи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pedjoni

Президент США Дональд Трамп, выступая на Американском бизнес-форуме спустя ровно год после победы на выборах, заявил о лидерстве Соединённых Штатов в сфере ядерного вооружения. По его словам, США обладают «наибольшей ядерной мощью» в мире, опережая Россию и Китай.

Республиканец отметил, что Россия находится на втором месте, а Китай — на третьем. При этом он выразил опасения, что КНР может догнать США через 4-5 лет. Глава Белого дома подчеркнул, что применение ядерного оружия было бы ужасным сценарием.

Володин предложил СБ РФ обсудить слова Трампа о возобновлении ядерных испытаний США
Ранее руководство США объявило о планах провести субкритические испытания ядерного оружия, не приводящие к цепной реакции, а именно, испытать части, инициирующие атомный взрыв. Кремль запросил у США разъяснения по этому поводу, но пока не получил ответа.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Китай
  • Россия
  • Мировая политика
  • Политика
