Трамп в годовщину победы на выборах назвал США лидером по ядерной мощи

Президент США Дональд Трамп, выступая на Американском бизнес-форуме спустя ровно год после победы на выборах, заявил о лидерстве Соединённых Штатов в сфере ядерного вооружения. По его словам, США обладают «наибольшей ядерной мощью» в мире, опережая Россию и Китай.

Республиканец отметил, что Россия находится на втором месте, а Китай — на третьем. При этом он выразил опасения, что КНР может догнать США через 4-5 лет. Глава Белого дома подчеркнул, что применение ядерного оружия было бы ужасным сценарием.