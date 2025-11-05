Володин предложил СБ РФ обсудить слова Трампа о возобновлении ядерных испытаний США
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил обсудить заявления президента США Дональда Трампа о возможном возобновлении ядерных испытаний на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности России. Инициатива была выдвинута во время планового доклада министра транспорта о вопросах безопасности в транспортной сфере.
Президент РФ Владимир Путин поддержал это предложение, охарактеризовав вопрос как серьёзный и поручив слово министру обороны. Глава военного ведомства Андрей Белоусов представил подробный анализ ситуации, включая информацию о модернизации американского ядерного арсенала.
Напомним, руководство США объявило о планах провести субкритические испытания ядерного оружия, не приводящие к цепной реакции, а именно, испытать части, инициирующие атомный взрыв. Кремль запросил у США разъяснения по этому поводу, но пока не получил ответа. Сегодня стало известно, что американские военные в ходе испытаний запустили неоснащенную зарядом межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III. Запуск был назван плановым и предназначался для проверки готовности ракет данного типа, находящихся на вооружении армии США. Ракета пролетела около 4,2 тысячи миль (около 6 700 км) и достигла цели — атолла Кваджалейн.
Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.