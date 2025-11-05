Володин предложил СБ РФ обсудить слова Трампа о возобновлении ядерных испытаний США

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил обсудить заявления президента США Дональда Трампа о возможном возобновлении ядерных испытаний на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности России. Инициатива была выдвинута во время планового доклада министра транспорта о вопросах безопасности в транспортной сфере.

Президент РФ Владимир Путин поддержал это предложение, охарактеризовав вопрос как серьёзный и поручив слово министру обороны. Глава военного ведомства Андрей Белоусов представил подробный анализ ситуации, включая информацию о модернизации американского ядерного арсенала.