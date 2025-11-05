Белоусов считает целесообразным немедленную подготовку к ядерным испытаниям

Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что считает целесообразным начать немедленную подготовку к проведению полномасштабных ядерных испытаний на архипелаге Новая Земля.

В ходе совещания Совбеза Белоусов заявил, что Вашингтон активно наращивает стратегические наступательные вооружения, а выход США из моратория на проведение ядерных испытаний стал бы логичным продолжением их политики по разрушению системы контроля над вооружениями.

А ранее сегодня стало известно, что американские военные испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III. Информацию об этом подтвердило 30-е крыло космических сил США, расположенное на базе «Ванденберг» в Калифорнии. Пуск называется плановым, его целью была проверка готовности ракет данного типа, которые стоят на вооружении у армии США. Снаряд пролетел около 4,2 тысячи миль (около 6 700 км) и достиг своей цели — атолла Кваджалейн.