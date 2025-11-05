Пролетела вдвое меньше «Буревестника»: США испытали ракету Minuteman с ядерным потенциалом

Американские военные запустили во время испытаний неоснащённую зарядом межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III. Об этом сообщает 30-е крыло космических сил США, расположенное на базе «Ванденберг» в Калифорнии.

«Командование глобальных ударных сил ВВС США провело 5 ноября 2025 года испытательный пуск невооружённой межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии», — сказано в заявлении ведомства.

Пуск называется плановым, его целью была проверка готовности ракет данного типа, которые стоят на вооружении у армии США. Снаряд пролетел около 4,2 тысячи миль (около 6 700 км) и достиг своей цели — атолла Кваджалейн.

Ранее Россия завершила испытания «Буревестника». Ракета пролетела 14 тысяч километров за 15 часов. Президент Владимир Путин отмечал, что ядерная силовая установка «Буревестника» сопоставима по мощности с реактором атомной подлодки, но в 1000 раз меньше. Ядерный реактор, установленный в ракете, запускается «в течение минут и секунд».