Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 ноября, 13:36

Пролетела вдвое меньше «Буревестника»: США испытали ракету Minuteman с ядерным потенциалом

США провели испытания межконтинентальной ракеты Minuteman с ядерным потенциалом

Обложка © dvidshub.net / Tech. Sgt. Draeke Layman

Обложка © dvidshub.net / Tech. Sgt. Draeke Layman

Американские военные запустили во время испытаний неоснащённую зарядом межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III. Об этом сообщает 30-е крыло космических сил США, расположенное на базе «Ванденберг» в Калифорнии.

«Командование глобальных ударных сил ВВС США провело 5 ноября 2025 года испытательный пуск невооружённой межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии», — сказано в заявлении ведомства.

Пуск называется плановым, его целью была проверка готовности ракет данного типа, которые стоят на вооружении у армии США. Снаряд пролетел около 4,2 тысячи миль (около 6 700 км) и достиг своей цели — атолла Кваджалейн.

Ракета «Буревестник» с ядерной установкой поразила мишень за 14 тыс. км. И это не предел
Ракета «Буревестник» с ядерной установкой поразила мишень за 14 тыс. км. И это не предел

Ранее Россия завершила испытания «Буревестника». Ракета пролетела 14 тысяч километров за 15 часов. Президент Владимир Путин отмечал, что ядерная силовая установка «Буревестника» сопоставима по мощности с реактором атомной подлодки, но в 1000 раз меньше. Ядерный реактор, установленный в ракете, запускается «в течение минут и секунд».

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar