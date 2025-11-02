Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 ноября, 18:56

В США сообщили о планах провести серию субкритических испытаний ядерного оружия

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Соединённые Штаты проведут испытания ядерного оружия, которые будут носить субкритический характер, то есть не приведут к цепной ядерной реакции. Об этом заявил глава Министерства энергетики Крис Райт.

«Испытания, о которых мы говорим, это тестирование систем. Это не ядерные взрывы, а то, что называется субкритическими взрывами, когда вы тестируете все остальные части ядерного оружия, чтобы убедиться в том, что они выдают нужную геометрию и могут инициировать ядерный взрыв», — сказал он в интервью Fox News.

Политолог объяснил, для чего Трамп заговорил о ядерных испытаниях
Политолог объяснил, для чего Трамп заговорил о ядерных испытаниях

Ранее сообщалось, что администрация Дональда Трампа инициировала рассмотрение вопроса о возобновлении ядерных испытаний, мотивируя это необходимостью поддержания паритета с другими ядерными державами. Хотя официальные комментарии относительно конкретных причин такого решения отсутствуют, источники Life.ru в Госдуме связывают этот шаг с необходимостью демонстрации стратегического потенциала США после испытаний российской крылатой ракеты «Буревестник».

Все ключевые события дня в одном месте читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar