В США сообщили о планах провести серию субкритических испытаний ядерного оружия

Соединённые Штаты проведут испытания ядерного оружия, которые будут носить субкритический характер, то есть не приведут к цепной ядерной реакции. Об этом заявил глава Министерства энергетики Крис Райт.

«Испытания, о которых мы говорим, это тестирование систем. Это не ядерные взрывы, а то, что называется субкритическими взрывами, когда вы тестируете все остальные части ядерного оружия, чтобы убедиться в том, что они выдают нужную геометрию и могут инициировать ядерный взрыв», — сказал он в интервью Fox News.