В США сообщили о планах провести серию субкритических испытаний ядерного оружия
Соединённые Штаты проведут испытания ядерного оружия, которые будут носить субкритический характер, то есть не приведут к цепной ядерной реакции. Об этом заявил глава Министерства энергетики Крис Райт.
«Испытания, о которых мы говорим, это тестирование систем. Это не ядерные взрывы, а то, что называется субкритическими взрывами, когда вы тестируете все остальные части ядерного оружия, чтобы убедиться в том, что они выдают нужную геометрию и могут инициировать ядерный взрыв», — сказал он в интервью Fox News.
Ранее сообщалось, что администрация Дональда Трампа инициировала рассмотрение вопроса о возобновлении ядерных испытаний, мотивируя это необходимостью поддержания паритета с другими ядерными державами. Хотя официальные комментарии относительно конкретных причин такого решения отсутствуют, источники Life.ru в Госдуме связывают этот шаг с необходимостью демонстрации стратегического потенциала США после испытаний российской крылатой ракеты «Буревестник».
