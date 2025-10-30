Россия и США
30 октября, 03:25

Трамп воздержался от объяснений о начале испытаний ядерного оружия в США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Американский президент Дональд Трамп на встрече с китайским председателем Си Цзиньпином в Пусане отказался отвечать на вопрос по поводу своего распоряжения по запуску испытаний ядерного оружия.

«Всем большое спасибо», — сказал хозяин Белого дома в ответ на соответствующий вопрос, а после прессу попросили покинуть зал.

Трамп: Между США и КНР может быть подписана торговая сделка по итогам встречи
Напомним, перед встречей с председателем КНР Си Цзиньпином Дональд Трамп поручил немедленно возобновить испытания ядерного оружия «на равных» с другими государствами, располагающими, по его мнению, аналогичными программами. По его словам, Китай может догнать Штаты в ядерной отрасли в течение пяти лет.

Тимур Хингеев
