Трамп: Между США и КНР может быть подписана торговая сделка по итогам встречи

В южнокорейском Пусане проходит встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры обменялись рукопожатиями и проводят переговоры по широкому спектру двусторонних вопросов, включая подготовку потенциального соглашения о торговле. Как сообщает CNN, встреча идёт на авиабазе Пунхэ.

Дональд Трамп и Си Цзиньпин в Пусане. Видео © X / Rapid Response 47

«Для меня большая честь находиться рядом с моим другом, с которым мы уже давно дружим», — заявил Трамп.

Си Цзиньпин отметил, что позиции Пекина и Вашингтона по отдельным вопросам различаются, но «для двух ведущих экономик мира вполне нормально время от времени конфликтовать». Он подчеркнул, что переговорщики достигли принципиальной договорённости по ключевым направлениям сотрудничества.

«Мы проведём несколько обсуждений. Я думаю, что мы уже обо многом договорились и сейчас договоримся ещё о чём-то», — сказал республиканец, имея в виду торговые переговоры между представителями США и Китая. Хозяин Белого дома также назвал председателя «великим лидером великой страны».

Напомним, Трамп и Си Цзиньпин 30 октября прибыли в Пусан для проведения двусторонней встречи. Сообщается, что хозяин Белого дома прибыл в южнокорейский город на вертолёте. Китай и США планируют обсудить ключевые аспекты двусторонних отношений и важные международные вопросы.