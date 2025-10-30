Россия и США
30 октября, 01:57

Трамп и Си Цзиньпин прибыли в Пусан для проведения переговоров

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 360b, Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин прибыли в южнокорейский Пусан для проведения двусторонней встречи. Местные телеканалы транслировали прибытие американского лидера.

Сообщается, что хозяин Белого дома прибыл в южнокорейский город на вертолёте. Встреча с лидером КНР предположительно состоится в ближайшее время. Центральное телевидение Китая, в свою очередь, подтвердило прибытие Си Цзиньпина в Пусан.

«Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг утром по пекинскому времени прибыл в южнокорейский город Пусан», — говорится в сообщении ЦТК.

Трамп: Южная Корея выплатит США $350 млрд за снижение таможенных пошлин
Ранее сообщалось, что официальная встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа запланирована на 30 октября в Южной Корее, о чём сообщило министерство иностранных дел КНР. В рамках китайско-американского соглашения стороны планируют обменяться мнениями по ключевым аспектам двусторонних отношений и международной повестке, представляющей взаимный интерес.

Антон Голыбин
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Си Цзиньпин
  • Китай
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
