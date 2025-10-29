Россия и США
29 октября, 09:31

Встреча Си Цзиньпина и Трампа состоится в Пусане 30 октября

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mijansk786

Официальная встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа состоится 30 октября в Южной Корее. Об этом сообщил МИД КНР.

В рамках китайско-американского соглашения председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп встретятся в южнокорейском Пусане 30 октября. Стороны планируют обменяться мнениями по ключевым вопросам двусторонних отношений и международной повестке, представляющей взаимный интерес, говорится в заявлении.

В Кремле ответили на планы Трампа по урегулированию конфликта КНДР и Южной Кореи
Напомним, президент США Дональд Трамп 29 октября прибыл в Южную Корею. Он примет участие в саммите государств Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Мария Любицкая
