Встреча Си Цзиньпина и Трампа состоится в Пусане 30 октября
Официальная встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа состоится 30 октября в Южной Корее. Об этом сообщил МИД КНР.
В рамках китайско-американского соглашения председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп встретятся в южнокорейском Пусане 30 октября. Стороны планируют обменяться мнениями по ключевым вопросам двусторонних отношений и международной повестке, представляющей взаимный интерес, говорится в заявлении.
Напомним, президент США Дональд Трамп 29 октября прибыл в Южную Корею. Он примет участие в саммите государств Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
