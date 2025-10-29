В Кремле ответили на планы Трампа по урегулированию конфликта КНДР и Южной Кореи
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hapelinium
Российская сторона положительно оценивает любые действия, которые могут привести к нормализации отношений между КНДР и Южной Кореей. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы готовы приветствовать любые шаги в этом направлении», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, как российские власти оценивают заявления президента США Дональда Трампа о желании урегулировать отношения Южной Кореи и КНДР.
Ранее Трамп не исключил, что положит конец конфликту КНДР и Южной Кореи. Об этом глава Белого дома заявил на встрече с южнокорейским лидером Ли Чжэ Мёном. До этого американский лидер говорил, что за время пребывания на посту президента США смог урегулировать уже восемь конфликтов, а девятый — уже на подходе. СМИ не исключают, что речь идёт о ситуации на Украине.
