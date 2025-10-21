Американский лидер Дональд Трамп заявил, что в ближайшем будущем поможет урегулировать девятый конфликт за время его пребывания на посту президента. Соответствующее заявление республиканец сделал во время мероприятия в Белом доме.

«Восемь войн, девятая на подходе», — произнёс хозяин Белого дома в ходе своего выступления.

Не исключено, что речь идёт о боевых действиях на Украине. Ранее под «девятым конфликтом» Трамп подразумевал именно украинский.

Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский вновь выступил с инициативой перемирия по текущей линии боевого соприкосновения, подчеркнув необходимость дальнейших переговоров о мире. По его словам, эта стратегия была согласована с американским президентом Дональдом Трампом, и стороны намерены организовать диалог, опираясь на текущую линию фронта.