Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 октября, 08:17

Трамп-миротворец нашёл ещё один конфликт, который может завершить

Трамп обещал урегулировать конфликт между КНДР и Южной Кореей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Президент США Дональд Трамп не исключил, что положет конец конфликту КНДР и Южной Кореи. Об этом глава Белого дома заявил на встрече с южнокорейским лидером Ли Чжэ Мёном.

«Я знаю, что вы на Корейском полуострове официально находитесь в состоянии войны, но мы посмотрим, что можно сделать, чтобы все это уладить», — сказал он.

Трамп назвал атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки «небольшим конфликтом»
Трамп назвал атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки «небольшим конфликтом»

Напомним, американский лидер Дональд Трамп заявил, что за время пребывания на посту президента США смог урегудлировать уже восемь конфдиктов, а девятый — уже на подходе. СМИ не исключают, что речь идёт о ситуации на Украине.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • КНДР
  • Южная Корея
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar