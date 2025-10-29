Трамп-миротворец нашёл ещё один конфликт, который может завершить

Президент США Дональд Трамп не исключил, что положет конец конфликту КНДР и Южной Кореи. Об этом глава Белого дома заявил на встрече с южнокорейским лидером Ли Чжэ Мёном.

«Я знаю, что вы на Корейском полуострове официально находитесь в состоянии войны, но мы посмотрим, что можно сделать, чтобы все это уладить», — сказал он.

Напомним, американский лидер Дональд Трамп заявил, что за время пребывания на посту президента США смог урегудлировать уже восемь конфдиктов, а девятый — уже на подходе. СМИ не исключают, что речь идёт о ситуации на Украине.