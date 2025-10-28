Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в ходе своего визита в Японию охарактеризовал атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки как «небольшой конфликт» в истории двусторонних отношений. Выступая перед аудиторией, американский лидер подчеркнул, что несмотря на трагические события прошлого, страны сохраняют прочные дружественные связи.

Трамп отметил исторический парадокс, заключающийся в превращении бывшего противника в ближайшего союзника. Напомним, что в августе 1945 года американская авиация сбросила атомные бомбы на японские города, что привело к массовым жертвам: в Хиросиме погибли около 140 тысяч человек, в Нагасаки — более 73 тысяч сразу и ещё 35 тысяч — от последствий радиации.

«Наши отношения с Японией остаются близкими всё это время. Забавно, что с Японией у нас произошёл небольшой конфликт. Возможно, вы слышали об этом. Но после столь ужасающего события наши две страны остаются самыми близкими друзьями и партнёрами, каких вы только можете себе представить», — сказал находящийся с визитом в Японии Трамп.

Ежегодно 6 и 9 августа в память о трагедии в городах-побратимах проводятся мемориальные «Церемонии мира», напоминая мировому сообществу о катастрофических последствиях ядерных ударов, где более половины выживших получили тяжёлые ожоги, треть пострадала от ударной волны, а пятая часть подверглась радиационному облучению.

Ранее Трамп хвастливо заявил, что «США будут побеждать в войнах так, как никто раньше не побеждал». Он обещал вести войну без оглядки на политкорректность, подразумевая готовность к самым жёстким мерам. Трамп дал понять, что США больше не будут сдерживать себя никакими моральными или политическими ограничениями в вопросах защиты своих интересов.