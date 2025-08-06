Западные политики утратили страх перед ядерной угрозой, а вместе с ним — и память об уроках Хиросимы и Нагасаки. Об этом в интервью URA.ru заявил замдиректора Института истории и политики Московского государственного педагогического университета Владимир Шаповалов, напомнив, что именно Россия обладает крупнейшим в мире арсеналом ядерного оружия.

«Россия готова к нанесению ядерного удара по противнику в том случае, если будет угроза её собственной безопасности. Но мы понимаем всю меру ответственности перед своими гражданами и перед человечеством в целом», — сказал он.

По словам Шаповалова, сегодняшние западные элиты не только забыли ужасы Второй мировой и Карибского кризиса, но и не способны осознать масштабы возможной ядерной катастрофы. На этом фоне всё чаще звучат безответственные заявления — вплоть до угроз атаковать Калининград. Однако, как подчёркивает политолог, прямой агрессии Запад не допускает именно из-за страха перед ответным ядерным ударом.

«В полной мере мир не усвоил уроки Хиросимы и Нагасаки, поскольку не закрепил нигде то, что применение ядерного оружия невозможно и что за применение ядерного оружия обязательно должно последовать наказание», — подытожил политолог.

Шаповалов также обратил внимание на рост числа потенциальных участников «ядерного клуба». По его мнению, стремление к обладанию атомным оружием в будущем могут проявить Саудовская Аравия, Турция, Индонезия и даже государства Африки. Причина проста: пока у мира нет единого механизма сдерживания распространения ЯО, каждая страна будет заботиться о собственной безопасности самостоятельно.

В августе исполняется 80 лет с момента атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Тогда США впервые в истории применили ядерное оружие против мирного населения. Несмотря на десятки тысяч жертв, Вашингтон до сих пор не понёс за это никакой ответственности. Историки и политологи сходятся во мнении: без осмысления этих трагедий и реального механизма ядерного сдерживания, человечество рискует однажды пройти по тому же пути.