«Победителя не будет»: В Кремле высказались об угрозе начала ядерной войны

Россия руководствуется принципом, согласно которому в ядерной войне не может быть победителя. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В ядерной войне не может быть победителя. Это основной, наверное, постулат, из которого мы исходим», — подчеркнул представитель Кремля на брифинге.

Песков также отметил, что Москва крайне осторожно относится к любой риторике, касающейся ядерной тематики. Он подчеркнул, что российская сторона не заинтересована в участии в подобных публичных полемиках, а позиция президента России Владимира Путина в этом вопросе «прекрасно известна и остаётся неизменной».