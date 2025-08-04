«Победителя не будет»: В Кремле высказались об угрозе начала ядерной войны
Песков: Россия исходит из постулата, что в ядерной войне не бывает победителей
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Россия руководствуется принципом, согласно которому в ядерной войне не может быть победителя. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«В ядерной войне не может быть победителя. Это основной, наверное, постулат, из которого мы исходим», — подчеркнул представитель Кремля на брифинге.
Песков также отметил, что Москва крайне осторожно относится к любой риторике, касающейся ядерной тематики. Он подчеркнул, что российская сторона не заинтересована в участии в подобных публичных полемиках, а позиция президента России Владимира Путина в этом вопросе «прекрасно известна и остаётся неизменной».
А ранее Дональд Трамп заявил о полной готовности США к ядерной войне. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос журналистов о словах зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева, который предупредил, что резкая риторика Трампа не просто усугубляет конфликт, а несёт прямую угрозу войны между двумя странами.