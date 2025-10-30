Трамп: Южная Корея выплатит США $350 млрд за снижение таможенных пошлин

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Южная Корея согласилась выплатить 350 миллиардов долларов в обмен на сокращение таможенных пошлин США. Об этом республиканец сообщил в соцсети Truth Social.

«Южная Корея согласилась выплатить США 350 миллиардов долларов за снижение тарифов, взимаемых с них Соединёнными Штатами. Кроме того, они согласились покупать наши нефть и газ в огромных количествах, а инвестиции в нашу страну со стороны богатых южнокорейских компаний и бизнесменов превысят 600 миллиардов долларов», — написал хозяин Белого дома.

Кроме того, Трамп отметил, что «военный альянс» на данный момент сильнее, чем когда-либо. Он также разрешил Сеулу построить атомную подводную лодку вместо устаревших дизельных моделей.

А ранее стало известно, что Германия рассматривает возможность национализации немецких активов «Роснефти», включая НПЗ в Шведте, на фоне давления со стороны США. Отмечается, что Белый дом фактически требует от Германии в течение шести месяцев выработать план передачи активов в другие руки, иначе Берлин рискует попасть под вторичные санкции.