Трамп вынудил Германию определиться с акциями «Роснефти»

Германия рассматривает возможность национализации немецких активов «Роснефти», включая НПЗ в Шведте, на фоне давления со стороны США. Об этом сообщают агентства Reuters и Bloomberg, ссылаясь на источники в правительстве Германии.

Администрация Дональда Трампа предоставила Берлину ограниченную лицензию на деятельность Rosneft Deutschland до апреля 2026 года, временно освободив активы от американских санкций. Однако, как отмечают источники Bloomberg, США фактически требуют от Германии в течение шести месяцев выработать план передачи активов в другие руки, иначе Берлин рискует попасть под вторичные санкции. До сих пор Берлин избегал прямой национализации, опасаясь судебных исков.

«Доверительное управление изначально задумывалось как временная мера, после которой следовало изъятие активов», — говорится в статье.

Rosneft Deutschland владеет долями в НПЗ в Шведте, Карлсруэ и Вогбурге. Завод в Шведте обеспечивает топливом Берлинский аэропорт и регион. После начала конфликта на Украине в 2022 году немецкое правительство ввело доверительное управление. В то же время Минфин США не исключает возможности постоянного освобождения от санкций, если Берлин гарантирует полный разрыв с «Роснефтью».