Минфин США временно разрешил операции с «дочками» «Роснефти» в Германии

Министерство финансов США разрешило проведение операций с германскими дочерними структурами «Роснефти» до весны 2026 года. Соответствующая лицензия была опубликована Управлением по контролю за иностранными активами.

Документ разрешает все ранее запрещённые транзакции с компаниями Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing, а также с организациями, где эти структуры владеют не менее 50% уставного капитала. Разрешение действует до 29 апреля 2026 года. Операции с другими структурами «Роснефти» всё еще запрещены.

«Все операции, запрещённые Положениями о санкциях в отношении вредоносной иностранной деятельности России <...>, с участием Rosneft Deutschland GmbH (RN Germany) или RN Refining & Marketing GmbH (RN Refining & Marketing), <...> разрешаются до 00:01 по восточному летнему времени 29 апреля 2026 года», — указано в документе.

Напомним, что новый пакет антироссийских санкций застрагивал 28 дочерних предприятий «Роснефти» и шесть дочерних компаний «Лукойла». Вашингтон предоставить Берлину срок, чтобы тот урегулировал неопределённый статус немецких активов «Роснефть». В итоге министр экономики ФРГ Катерина Райхе заявила, что ограничения США не затронут немецкие активы нефтяной компании.