Соединённые Штаты хотят освободить немецкие активы «Роснефти» от санкций

Вашингтон намерен предоставить Берлину шестимесячный срок для урегулирования неопределённого статуса немецких активов российской компании «Роснефть», что временно освободит их от действия американских санкций. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванных чиновников.

По данным собеседников агентства, администрация Дональда Трампа рассматривает возможность выдачи ограниченной, невозобновляемой общей лицензии для компании «Rosneft Deutschland». Один из источников уточнил, что министр экономики и энергетики Германии Катерина Райхе планирует обсудить вопрос на встрече министров энергетики и экологии стран G7, которая состоится в Торонто в ближайшие дни.

«Берлин до сих пор воздерживался от национализации этих предприятий из-за опасений, что такой шаг может повлечь за собой ответные меры со стороны Кремля в отношении немецких операций в России. Кроме того, существует риск, что поставки на нефтеперерабатывающий завод PCK Raffinerie (принадлежит Роснефти. — Прим. Life.ru) могут быть прерваны, поскольку сырая нефть из Казахстана в настоящее время поставляется по трубопроводу «Дружба», — говорится в статье.