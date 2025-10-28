Германия добилась снятия санкций США с немецких активов «Роснефти»

Санкционные ограничения США не затронут немецкие активы нефтяной компании «Роснефть», поскольку Вашингтон официально признал их полное отделение от российского материнского предприятия. Данное заявление сделала министр экономики ФРГ Катерина Райхе, сославшись на полученные от американской администрации письменные гарантии, передаёт Reuters.

Глава экономического ведомства ФРГ уточнила, что соответствующий документ с гарантиями был получен от правительства США в понедельник вечером. В официальном письме содержится положение о том, что немецкие активы нефтяной компании больше не контролируются российской стороной и поэтому подлежат исключению из санкционного списка.

«Министр энергетики Германии заявила агентству во вторник, что правительство США предоставило письменные гарантии того, что немецкий бизнес российской «Роснефти» будет освобождён от новых санкций против энергетического сектора, поскольку активы больше не находятся под контролем России», — сообщило агентство.

Напомним, что США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, который затрагивал, в том числе, 28 дочерних предприятий «Роснефти» и шесть дочерних компаний «Лукойла». Позже стало известно, что Вашингтон предоставить Берлину срок, чтобы тот урегулировал неопределённый статус немецких активов «Роснефть».