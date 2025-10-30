Россия и США
29 октября, 23:13

Конгрессвумен Луна оценила переговоры с Кириллом Дмитриевым как продуктивные

Обложка © X / Kirill Dmitriev

Конгрессвумен США Анна Паулина Луна заявила, что её переговоры со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым вышли продуктивными, несмотря на «ястребов войны в конгрессе» и бюрократов ЕС. Об этом пишет РИА «Новости».

«Несмотря на разочарование ястребов войны в конгрессе и бюрократов Евросоюза, наживающихся на хаосе, наши переговоры были продуктивными. Мы нашли точки соприкосновения, основанные на общих ценностях и интересах наших стран: мире, торговле и взаимном уважении», — сказала Луна.

По её словам, встреча была проведена, чтобы поддержать усилия американского лидера Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта.

Ранее Анна Паулина Луна выступила за мирные переговоры и развитие торговых отношений с Россией вместо эскалации конфликта. Она также подвергла критике неоконсервативный курс администрации США, направленный на конфронтацию с Москвой. Кроме того, политик намерена провести встречу с депутатами Госдумы РФ.

