Конгрессвумен Луна заявила о подготовке встречи законодателей США и России

Конгрессвумен Анна Паулина Луна заявила о подготовке к проведению встречи американских и российских законодателей. Как она сообщила ТАСС, на данный момент идёт обсуждение деталей через дипломатические каналы.

«Я возглавлю делегацию членов Конгресса, чтобы встретиться (с коллегами. — Прим. Life.ru) из российской Думы. И мы в настоящее время координируем действия по дипломатическим каналам, чтобы определить место этой встречи», — сказала она.

Напомним, именно с Луной встретился спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев и подарил политику цветы и шоколад с изображением и цитатами российского лидера Владимира Путина. В Кремле на этот счёт высказался пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, это был личный выбор Дмитриева.