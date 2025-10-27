Шоколад с цитатами президента России Владимира Путина, подаренный Анне Паулине Луне, члену Палаты представителей Конгресса США, спецпредставителем главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым, является его личным решением. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как сообщалось ранее, в ходе визита в США Дмитрий встретился с Луной. В рамках этой встречи он преподнёс ей подарки, среди которых были цветы и шоколад. Специальный представитель президента России пояснил, что шоколад с надписью «Своих не бросаем» символизирует приверженность России поддержке своих граждан.