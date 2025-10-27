Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
27 октября, 10:04

В Кремле высказались о шоколаде с цитатами Путина, который Дмитриев подарил в США

Обложка © X / Kirill Dmitriev

Шоколад с цитатами президента России Владимира Путина, подаренный Анне Паулине Луне, члену Палаты представителей Конгресса США, спецпредставителем главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым, является его личным решением. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это был личный выбор Дмитриева», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

Как сообщалось ранее, в ходе визита в США Дмитрий встретился с Луной. В рамках этой встречи он преподнёс ей подарки, среди которых были цветы и шоколад. Специальный представитель президента России пояснил, что шоколад с надписью «Своих не бросаем» символизирует приверженность России поддержке своих граждан.

А ранее Кирилл Дмитриев рассказывал о перспективах тоннеля через Берингов пролив между Россией и США. Глава РФПИ сообщил, что над идеей работают около полугода и назвал предполагаемую стоимость проекта. А Life.ru узнал ориентировочные сроки строительства.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Кирилл Дмитриев
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
