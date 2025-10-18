Дмитриев: Работа над идеей создания туннеля между РФ и США идёт уже полгода
Кирилл Дмитриев. Обложка © Life.ru
Проработка идеи создания подводного коридора между Россией и США ведётся уже полгода. Технико-экономическое обоснование данной инициативы РФПИ начал уже шесть месяцев назад. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев у себя в соцсети Х.
«Мы (РФПИ) начали технико-экономическое обоснование тоннеля между Россией и Аляской шесть месяцев назад», — написал он.
Дмитриев указывал, что на реализацию такого проекта потребуется до восьми миллиардов долларов, а сама работа займёт менее восьми лет.
Напомним, что ранее Кирилл Дмитриев рассказал о перспективах постройки туннеля через Берингов пролив, который мог бы соединить Россию с США. Назвать его он предложил «туннелем Путина — Трампа». Американский президент назвал идею интересной.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.