18 октября, 08:39

Дмитриев: Работа над идеей создания туннеля между РФ и США идёт уже полгода

Кирилл Дмитриев. Обложка © Life.ru

Проработка идеи создания подводного коридора между Россией и США ведётся уже полгода. Технико-экономическое обоснование данной инициативы РФПИ начал уже шесть месяцев назад. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев у себя в соцсети Х.

«Мы (РФПИ) начали технико-экономическое обоснование тоннеля между Россией и Аляской шесть месяцев назад», — написал он.

Дмитриев указывал, что на реализацию такого проекта потребуется до восьми миллиардов долларов, а сама работа займёт менее восьми лет.

Напомним, что ранее Кирилл Дмитриев рассказал о перспективах постройки туннеля через Берингов пролив, который мог бы соединить Россию с США. Назвать его он предложил «туннелем Путина — Трампа». Американский президент назвал идею интересной.

Владимир Озеров
