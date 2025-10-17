«Как вам идея?»: Трамп подколол Зеленского вопросом про туннель между Россией и Аляской

На встрече с Владимиром Зеленским в Белом Доме президент США Дональд Трамп выразил заинтересованность в проекте строительства тоннеля между Россией и Аляской. Он увидел в этой идее потенциал и обсудил её с главарём киевского режима, который, однако, не разделил энтузиазма Трампа.





«А вам как идея тоннеля из России в США? Я слышал об этом, это интересно», — заявил Трамп, обращаясь к Зеленскому.

Экс-комик отметил, что он этому не рад.

Напомним, что ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев предложил Илону Маску построить «туннель Путина —Трампа» под Беринговым проливом. Такое сооружение возможно построить в течение семи лет. Он также изучил проект железной дороги США — Канада — Россия — Китай.