17 октября, 18:41

«Как вам идея?»: Трамп подколол Зеленского вопросом про туннель между Россией и Аляской

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

На встрече с Владимиром Зеленским в Белом Доме президент США Дональд Трамп выразил заинтересованность в проекте строительства тоннеля между Россией и Аляской. Он увидел в этой идее потенциал и обсудил её с главарём киевского режима, который, однако, не разделил энтузиазма Трампа.

«А вам как идея тоннеля из России в США? Я слышал об этом, это интересно», — заявил Трамп, обращаясь к Зеленскому.

Экс-комик отметил, что он этому не рад.

Напомним, что ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев предложил Илону Маску построить «туннель Путина —Трампа» под Беринговым проливом. Такое сооружение возможно построить в течение семи лет. Он также изучил проект железной дороги США — Канада — Россия — Китай.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Полина Никифорова
