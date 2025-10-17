Глава РФПИ оценил перспективы строительства тоннеля имени Путина-Трампа

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о перспективах строительства тоннеля через Берингов пролив, который мог бы соединить Россию и Аляску. Дмитриев отметил, что тоннель может быть построен менее чем за восемь лет с использованием передовых технологий. Он также сообщил, что РФПИ изучил существующие предложения, включая проект железной дороги США — Канада — Россия — Китай, и поддержит наиболее конкурентоспособный из них.

«Благодаря современным технологиям компании Boring Company этот туннель может стать туннелем Путина-Трампа, соединяющим Евразию и Америку, стоимостью менее 8 миллиардов долларов», — написал Дмитриев в соцсети Х.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев опубликовал заявление о готовящемся российско-американском саммите после телефонных переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В своём сообщении в социальной сети X он подчеркнул неизбежность скорой встречи на высшем уровне. Пресс-секретарь американского лидера подтвердила «хороший и продуктивный» звонок между Путиным и Трампом. Президент США выразил надежду, что встреча с российским лидером в Будапеште состоится в течение двух недель. Хозяин Белого дома отметил, что сроки его встречи с главой российского государства уже согласованы по дипломатическим каналам между Вашингтоном и Москвой.