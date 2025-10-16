«Сейчас гораздо лучше»: Глава РФПИ назвал виновного в разрушении диалога России и США
Обложка © ТАСС / Сергей Булкин
Дипломатические отношения между Москвой и Вашингтоном существенно улучшились после смены администрации в Белом доме. Об этом глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН).
«(Экс-президент США Джо) Байден, как вы знаете, сделал всё, чтобы разрушить любой диалог, любые отношения между Россией и США. Президент (Дональд) Трамп, безусловно, настроен на диалог... безусловно, диалог идёт гораздо лучше. Да, есть многие попытки сорвать этот диалог, но, безусловно, этот диалог он гораздо лучше, чем то, что было при Байдене», — сказал он в разговоре с журналистами.
Глава РФПИ также отметил практическую готовность сторон к реализации совместных экономических инициатив.
Ранее Лавров предупредил о последствиях поставок американский «Томагавков» Киеву. Он подчеркнул, что это будет эскалация, «причём очень серьёзная».
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.