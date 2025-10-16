«Сейчас гораздо лучше»: Глава РФПИ назвал виновного в разрушении диалога России и США

«(Экс-президент США Джо) Байден, как вы знаете, сделал всё, чтобы разрушить любой диалог, любые отношения между Россией и США. Президент (Дональд) Трамп, безусловно, настроен на диалог... безусловно, диалог идёт гораздо лучше. Да, есть многие попытки сорвать этот диалог, но, безусловно, этот диалог он гораздо лучше, чем то, что было при Байдене», — сказал он в разговоре с журналистами.