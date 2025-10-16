Глава РФПИ заявил, что новый саммит России и США пройдёт скоро

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев опубликовал заявление о готовящемся российско-американском саммите после телефонных переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В своём сообщении в социальной сети X он подчеркнул неизбежность скорой встречи на высшем уровне.