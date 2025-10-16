Глава РФПИ заявил, что новый саммит России и США пройдёт скоро
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев опубликовал заявление о готовящемся российско-американском саммите после телефонных переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В своём сообщении в социальной сети X он подчеркнул неизбежность скорой встречи на высшем уровне.
«Пресс-секретарь Трампа подтвердила «хороший и продуктивный» звонок между президентом Путиным и президентом Трампом. Следующий саммит скоро», — написал Дмитриев.
Напомним, президенты России и США беседовали по телефону не менее двух часов. Их разговор стал первым почти за два месяца. После диалога стало известно, что следующая встреча лидеров состоится в Будапеште. Президент России и американский лидер рассматривали вопрос о развития торговли между странами.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.