Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 октября, 18:06

Глава РФПИ заявил, что новый саммит России и США пройдёт скоро

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев опубликовал заявление о готовящемся российско-американском саммите после телефонных переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В своём сообщении в социальной сети X он подчеркнул неизбежность скорой встречи на высшем уровне.

«Пресс-секретарь Трампа подтвердила «хороший и продуктивный» звонок между президентом Путиным и президентом Трампом. Следующий саммит скоро», — написал Дмитриев.

Трамп сообщил о планах обсудить с Зеленским прошедший разговор с Путиным
Трамп сообщил о планах обсудить с Зеленским прошедший разговор с Путиным

Напомним, президенты России и США беседовали по телефону не менее двух часов. Их разговор стал первым почти за два месяца. После диалога стало известно, что следующая встреча лидеров состоится в Будапеште. Президент России и американский лидер рассматривали вопрос о развития торговли между странами.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Кирилл Дмитриев
  • США
  • Россия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar