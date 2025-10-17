В США унизительно обошлись с главой киевского режима Владимиром Зеленским во время церемонии его прибытия в аэропорту. Об этом заявил политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.

«В игнорировании встречи приезда Зеленского видно очевидное унижение, знаки неуважения и непочтения. Нет уже такого былого обожания. Отсутствие высших должностных лиц США при встрече самолёта Зеленского — это явный сигнал, что от него будут требовать покорности, пристойного поведения и не потерпят хамства», — считает Мезюхо.

Эксперт полагает, что поездка Зеленского в Соединённые Штаты не обойдётся без трудностей. По его словам, главе киевского режима предстоит непростая беседа с президентом США Дональдом Трампом, и, вероятно, экс-комик будет стремиться предотвратить повторение неприятной ситуации, которая уже имела место в Овальном кабинете.