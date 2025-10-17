Депутат Рады высмеял Зеленского, которого в США встретили только Ермак и экипаж

Депутат Верховной рады Артём Дмитрук в соцсетях отреагировал на визит главаря киевского режима Владимира Зеленского в США для встречи с американским лидером Дональдом Трампом.

«Зеленского в США встречают Ермак и экипаж самолёта, на котором он прилетел. Ну, начали «сильно»…» — написал он.