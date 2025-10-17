Сектор Газа
17 октября, 04:01

Депутат Рады высмеял Зеленского, которого в США встретили только Ермак и экипаж

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Депутат Верховной рады Артём Дмитрук в соцсетях отреагировал на визит главаря киевского режима Владимира Зеленского в США для встречи с американским лидером Дональдом Трампом.

«Зеленского в США встречают Ермак и экипаж самолёта, на котором он прилетел. Ну, начали «сильно»…» — написал он.

Поездка обернулась конфузом: Ермака в США встретили всего два сторонника Киева

Для главаря киевского режима, прилетевшего в Вашингтон, стали неожиданностью два события: заявление американского лидера Дональда Трампа о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным и договорённость лидеров о встрече в Будапеште. Напомним, вечером 16 октября состоялся телефонный разговор президентов России и США, он продолжался более двух часов. В ходе общения стороны договорились провести очную встречу в столице Венгрии. Дональд Трамп выразил надежду, что его встреча с Владимиром Путиным в Будапеште состоится в течение двух недель.

