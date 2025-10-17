Для главаря киевского режима Владимира Зеленского, прилетевшего в Вашингтон, стали неожиданностью два события: заявление американского лидера Дональда Трампа о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным и договорённость лидеров о встрече в Будапеште. Об этом пишет американский портал Axios.

По данным издания, украинская делегация, прибыв в Вашингтон в оптимистичном настроении из-за возможных поставок «Томагавков», была ошарашена новостью. Республиканец договорился о встрече с Владимиром Путиным в Венгрии — «самой недружественной Украине стране ЕС».

Согласно информации портала, в программу визита Зеленского включены встречи с руководством ведущих американских военных корпораций — Raytheon и Lockheed Martin.

Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак провёл встречу с делегацией сторонников главаря киевского режима в Вашингтоне, которая состояла всего из двух человек. Об этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз. К публикации он прикрепил видеозапись, на которой Ермак и его помощник подходят к двум людям, держащим проукраинские плакаты и флаг Незалежной.