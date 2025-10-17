Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак провёл встречу с делегацией сторонников главаря киевского режима в Вашингтоне, которая состояла всего из двух человек. Об этом у себя в социальной сети X написал ирландский журналист Чей Боуз.

Ермака в США встретили всего два сторонника Киева. Видео © X / BowesChay

«Вашингтон встречает делегацию Зеленского огромной толпой. Два человека», — говорится в публикации журналиста.

К публикации Боуз прикрепил видеозапись, на которой Ермак и его помощник подходят к двум людям, держащим проукраинские плакаты и флаг Незалежной.

15 октября Андрей Ермак сообщил, что украинская делегация провела встречу с представителями американских компаний военно-промышленного комплекса, занимающихся, в частности, производством ракет Tomahawk и самолётов F-16. В состав делегации также вошли премьер-министр Юлия Свириденко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица и посол Украины в США Ольга Стефанишина.