Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак находится в конфликтных отношениях с рядом высокопоставленных чиновников, включая руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова* и вице-премьера Михаила Фёдорова.

«У Андрея Борисовича (Ермака) довольно сложный характер. У него есть ряд конфликтов, а у других есть ряд конфликтов с ним. В частности, среди этих конфликтов мы можем назвать Буданова* и Михаила Фёдорова», — отметила депутат.

Она подчеркнула, что противоречия касаются не только личных отношений, но и профессиональной деятельности, влияя на взаимодействие между офисом президента и другими государственными структурами.

Ранее стало известно, что рядом с телом украинского крипто-бизнесмена Кости Кудо был найден наградной пистолет, принадлежащий главе ГУР Украины Кириллу Буданову*. Кудо являлся сооснователем компании Cryptology и управлял средствами на сумму около 65 миллионов долларов, в том числе до 10 миллионов долларов, связанных с деятельностью ГУР. Бизнесмен инвестировал деньги под 7% квартальных и передвигался на дорогих автомобилях.

