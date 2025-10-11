Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
11 октября, 12:05

«Сложный характер»: В Раде раскрыли, с кем конфликтует Ермак

Обложка © ТАСС / Hannes P Albert, АР, © Wikipedia / usembassykyiv

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак находится в конфликтных отношениях с рядом высокопоставленных чиновников, включая руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова* и вице-премьера Михаила Фёдорова.

«У Андрея Борисовича (Ермака) довольно сложный характер. У него есть ряд конфликтов, а у других есть ряд конфликтов с ним. В частности, среди этих конфликтов мы можем назвать Буданова* и Михаила Фёдорова», — отметила депутат.

Она подчеркнула, что противоречия касаются не только личных отношений, но и профессиональной деятельности, влияя на взаимодействие между офисом президента и другими государственными структурами.

Ранее стало известно, что рядом с телом украинского крипто-бизнесмена Кости Кудо был найден наградной пистолет, принадлежащий главе ГУР Украины Кириллу Буданову*. Кудо являлся сооснователем компании Cryptology и управлял средствами на сумму около 65 миллионов долларов, в том числе до 10 миллионов долларов, связанных с деятельностью ГУР. Бизнесмен инвестировал деньги под 7% квартальных и передвигался на дорогих автомобилях.

* Внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
