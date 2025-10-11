Валдайский форум
11 октября, 09:36

Рядом с телом блогера Кудо нашли наградной пистолет от главы ГУР Буданова*

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / konstantin_kudo, © Wikipedia / ГУР МО України

Рядом с телом украинского крипто-бизнесмена Кости Кудо нашли наградной пистолет от главы ГУР Украины Кирилла Буданова*. Такими деталями поделился блогер Анатолий Шарий.

«Кудо – сооснователь компании Cryptology. Ездил на Ламбе. В прошлом году в его управлении было около 65 миллионов долларов. Он брал их под 7% квартальных. ГУРовских денег было там до 10 миллионов долларов», — рассказал Шарий.

Напомним, один из заметных игроков украинского криптосообщества, 32-летний Константин Ганич, известный как Костя Кудо, покончил с собой в элитном внедорожнике. До этого он жаловался на обвал крипто-рынка.

* Внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

