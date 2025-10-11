Найдено тело одного из крупнейших криптопредпринимателей Украины Кости Кудо
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / konstantin_kudo / Национальная полиция Украины
Один из заметных игроков украинского криптосообщества, 32-летний Константин Ганич, известный как Костя Кудо, покончил с собой в элитном внедорожнике. Факт смерти сообщила нацполиция Украины.
Смерть наступила минувшей ночью в районе Оболони. Тело предпринимателя и блогера обнаружили внутри его личного Lamborghini Urus. Рядом с погибшим найдено оружие, зарегистрированное на него.
По имеющейся информации, Ганич накануне переживал тяжёлый период, открыто жалуясь близким на нарастающую депрессию и катастрофические финансовые неудачи. Сообщается, что он успел отправить прощальные послания родным, прежде чем принять роковое решение.
Трагедия развернулась на фоне беспрецедентного обвала мировых финансовых рынков. В ту же ночь мир наблюдал за «черным днем»: фондовый рынок США потерял колоссальные 1,65 триллиона долларов, а криптовалютный сектор рухнул, потеряв 10 миллиардов долларов — это стало одним из самых болезненных падений в истории крипторынка.
Константин Ганич занимал пост директора «Ассоциации трейдеров Украины» и был известен своим демонстративным образом жизни. Среди его активов фигурировал эксклюзивный суперкар — Ferrari 296 GTB, оцениваемый в 15 миллионов гривен, что подчеркивает высоту, с которой, вероятно, и произошло его падение.
А ранее в Якутске были найдены тела женщины и её 11-летнего сына с признаками насильственной смерти. Вскоре по подозрению в совершении преступления были задержаны две 16-летние девушки, одна из которых являлась дочерью убитой. Установлено, что погибшие — вдова и сын известного местного коммуниста Саввы Михайлова. Сам Михайлов, участвовавший в СВО, скончался в 2023 году в госпитале Санкт-Петербурга от болезни.
Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.