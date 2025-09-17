На Украине заявили, что отца убитой в США беженки всё же отпустили на прощание с дочерью
Страна.ua: Отец убитой в США украинки Заруцкой смог выехать с Украины
Отец жестоко убитой в США украинки Ирины Заруцкой Станислав получил разрешение на выезд с Украины, чтобы проститься с дочерью, пишет издание «Страна.ua». Спикер государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что информация западных СМИ не соответствует действительности.
По его словам, отец Ирины ранее не обращался за разрешением покинуть страну и не фиксировал своё намерение выехать заранее. Позднее власти приняли решение содействовать подготовке документов для отца Заруцкой, позволив ему выехать на основании гуманитaрных соображений.
Напомним, что 23-летняя украинская беженка Ирина Заруцкая стала жертвой бездомного рецидивиста, который убил её ножом на железнодорожной станции в США. Несмотря на это, на платформе GoFundMe создали сбор средств, чтобы обеспечить подозреваемого адвокатом. Страшная расправа попала на камеры и шокировала даже Трампа. Президент США потребовал смертной казни для убийцы украинки. Ранее Life.ru сообщал, что отца Заруцкой не выпустили с Украины из-за призывного возраста.