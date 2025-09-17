На Украине заявили, что отца убитой в США беженки всё же отпустили на прощание с дочерью

Отец жестоко убитой в США украинки Ирины Заруцкой Станислав получил разрешение на выезд с Украины, чтобы проститься с дочерью, пишет издание «Страна.ua». Спикер государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что информация западных СМИ не соответствует действительности.

По его словам, отец Ирины ранее не обращался за разрешением покинуть страну и не фиксировал своё намерение выехать заранее. Позднее власти приняли решение содействовать подготовке документов для отца Заруцкой, позволив ему выехать на основании гуманитaрных соображений.