Отца украинки Заруцкой не выпустили на похороны в США из-за призывного возраста
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lucaveros225
Отец украинской беженки Ирины Заруцкой, погибшей в результате нападения в вагоне метро в Северной Каролине, не смог присутствовать на похоронах дочери. У Станислава Заруцкого не получилось покинуть Украину из-за действующих ограничений, запрещающих мужчинам призывного возраста выезд из страны. Об этом сообщает Daily Mail.
Заруцкий «был убит горем от невозможности проститься с любимой дочерью». По словам близких Ирины, она была «талантливой и увлечённой художницей». Украинка вместе со своей матерью покинула Незалежную, в то время как её отец остался на родине.
23-летняя украинская беженка Ирина Заруцкая стала жертвой бездомного рецидивиста, который убил её ножом на железнодорожной станции в Шарлотте. Несмотря на это, на платформе GoFundMe создали сбор средств, чтобы обеспечить подозреваемого адвокатом. Страшная расправа попала на камеры и шокировала даже Трампа. Президент США потребовал смертной казни для убийцы украинки.