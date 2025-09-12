Отца украинки Заруцкой не выпустили на похороны в США из-за призывного возраста

Отец украинской беженки Ирины Заруцкой, погибшей в результате нападения в вагоне метро в Северной Каролине, не смог присутствовать на похоронах дочери. У Станислава Заруцкого не получилось покинуть Украину из-за действующих ограничений, запрещающих мужчинам призывного возраста выезд из страны. Об этом сообщает Daily Mail.

Заруцкий «был убит горем от невозможности проститься с любимой дочерью». По словам близких Ирины, она была «талантливой и увлечённой художницей». Украинка вместе со своей матерью покинула Незалежную, в то время как её отец остался на родине.